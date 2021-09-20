У неділю, 19 вересня, бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один український боєць зазнав осколкового поранення.

Пораненому військовому надали невідкладну домедичну допомогу та транспортували до лікарні. Наразі постраждалий у задовільному стані.

За даними Генштабу, 19 вересня інтенсивність бойових дій на Донбасі зросла, порівняно з попередньою добою. Російсько-окупаційні війська двічі застосовували зброю, заборонену Мінськими домовленостями.

Бойовики тричі обстріляли село Новозванівка Попаснянського району Луганської області з протитанкових гранатометів і мінометів калібру 82 мм.

Біля Майорська окупанти застосовували стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети. Населені пункти Луганське і Новолуганське обстріляли з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу села Оріхове Донецької області ворог стріляв з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Біля селища Талаківка Донецької області скинули осколкову гранату за допомогою безпілотника.

Українські військові обороняли атаки окупантів, застосовуючи дозволену Мінськими угодами зброю. Протягом 20 вересня порушень в зоні ООС не зафіксовано.

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