Первый советник президента Украины Сергей Шефир после обстрела его авто 22 сентября привыкает к новой реальности.

Сообщением такого содержания Сергей Шефир объяснил свое отсутствие в эфире программы Право на власть.

– Вчерашний день внес коррективы в мою жизнь и мой быт. Привыкаю к новой реальности, к охране, графику. Мне необходимо наладить безопасность семьи и быт охраны, которую мне выделили, – написал Сергей Шефир.

По его словам, больше всего он сейчас волнуется за состояние здоровья своего водителя.

– Что бы ни говорили, лично я считаю, что он спас мне жизнь. Поэтому вечером буду у него. Конечно, мне нужно еще несколько дней, чтобы полностью оправиться. Это не мешает моей работе, но от всего остального хочу воздержаться, – заметил он.

22 сентября около 10.00 на дороге между селами Круглое и Ходосовка Обуховского района Киевской области в авто помощника президента Украины Сергея Шефира попало более 10 пуль.

Генеральный прокурор Ирины Венедиктова заявила, что стреляли из автоматического оружия калибра 7,62.

Водитель Шефира получил три пулевых ранения. Несмотря на это, он не остановил авто, а самостоятельно доехал до парковки супермаркета.

Уже на месте ему вызвали скорую помощь. Сейчас раненый водитель находится в больнице, где его прооперировали. По словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

Полиция открыла уголовное производство с предварительной квалификацией Покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).

23 сентября Сергея Шефира под охрану взяла Служба безопасности Украины.