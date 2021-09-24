Перший радник президента України Сергій Шефір після обстрілу його авто 22 вересня звикає до нової реальності.

Повідомленням такого змісту Сергій Шефір пояснив свою відсутність в ефірі програми Право на владу.

– Вчорашній день вніс корективи в моє життя та мій побут. Звикаю до нової реальності, до охорони, графіку. Мені необхідно налагодити безпеку сім’ї та побут охорони, яку мені виділили, – написав Сергій Шефір.

За його словами, найбільше він зараз хвилюється за стан здоров’я свого водія.

– Що б не казали, особисто я вважаю, що він врятував мені життя. Тому увечері буду в нього. Звичайно, мені знадобиться ще кілька днів, щоб повністю оговтатися. Це не заважає моїй роботі, але від усього іншого хочу утриматись, – зауважив він.

22 вересня близько 10.00 на дорозі між селами Кругле та Ходосівка Обухівського району Київської області в авто помічника президента України Сергія Шефіра влучило понад 10 куль.

Генеральний прокурор Ірини Венедіктової заявила, що стріляли із автоматичної зброї калібру 7,62.

Водій Шефіра дістав три кульові поранення. Попри це, він не зупинив авто, а самостійно доїхав до парковки супермаркету.

Уже на місці йому викликали швидку допомогу. Зараз поранений водій перебуває у лікарні, де його прооперували. За словами лікарів, його життю нічого не загрожує.

Поліція відкрила кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 ККУ).

23 вересня Сергія Шефіра під охорону взяла Служба безпеки України.