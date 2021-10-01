В Киевской области во время военных учений на полигоне погиб боец ​​Национальной гвардии Украины — 24-летний Роман Олекса.

Трагедия произошла еще 28 сентября, только 30 сентября смерть военного подтвердил пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии.

24-летний Роман Олекса получил травмы во время военных учений. Его немедленно доставили в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Тело воина отвезли в его родное село на Львовщине.

Государственное бюро расследований открыло производство по факту смерти нацгвардейца. Нацгвардия сотрудничает со следствием. Похоронят Романа в пятницу, 1 октября.

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