У Київській області під час військових навчань на полігоні загинув боєць Національної гвардії України – 24-річний Роман Олекса.

Трагедія трапилася ще 28 вересня, лише 30-го вересня смерть військового підтвердив прес-офіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії.

24-річний Роман Олекса отримав травми під час військових навчань. Його негайно доставили до лікарні, але отримані травми виявилися несумісні з життям. Тіло воїна відвезли до його рідного села на Львівщину.

Державне бюро розслідувань відкрило провадження за фактом смерті нацгвардійця. Нацгвардія співпрацює зі слідством. Поховають Романа у п’ятницю, 1 жовтня.

Читайте: