У Києві на території КПІ величезне дерево ледь не вбило студентів

У Києві у четвер, 30 вересня, на території політехнічного інституту ім. І.Сікорського величезна тополя ледь не вбила студентів.

Дерево впало на проїжджу частину та тротуар, де в цей момент прогулювалися студенти. Молодь при цьому порозбігалася у різні боки.

Величезна тополя ледь не розчавила також МАФ, у черзі до якого стояли кілька осіб.

За попередньою інформацією, внаслідок падіння дерева ніхто з тих, хто перебували на місці події, не постраждав.

Про дерево, що впало, пожежу в посадці, кабелі, що заплуталися на деревах, про кіоски, які встановлюють на зеленій зоні тощо можна повідомити за номером 1551 – він працює цілодобово.

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