Пять лет насиловал падчерицу: в Киеве взяли под стражу мужчину

В Киеве взяли под стражу мужчину, который в течение пяти лет развращал и насиловал несовершеннолетнюю дочь сожительницы.

Следствием установлено, что 37-летний гражданин с 2016 по 2021 год развращал и систематически вступал в половой акт с 14-летней девочкой, с матерью которой он проживал.

Правоохранители открыли два производства против мужчины:

ч. 4 ст. 152 УК (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия);

ч. 2 ст. 156 УК (совершение развратных действий в отношении малолетнего лица, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию и попечительству).

По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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