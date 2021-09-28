В Одессе 29-летний мужчина изнасиловал девушку на восемь лет моложе, после чего ограбил ее. Инцидент произошел вечером 24 сентября во Малиновском районе города.

По данным правоохранителей, мужчина увидел на улице 21-летнюю девушку, которая возвращалась после работы домой. Тогда он затащил ее в парк, где и изнасиловал.

Также злоумышленник отобрал у девушки мобильный телефон и более 3 тыс. грн.

Сейчас нападающего задержали и изъяли у него имущество потерпевшей. Следствие продолжается. За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы.

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