У Києві 8-річний хлопчик випав з балкона квартири на 21-му поверсі

У вівторок, 5 жовтня, у Києві 8-річний хлопчик випав з балкона квартири на 21 поверсі. На жаль, від отриманих травм дитина загинула на місці.

Інцидент трапився о 16.20 на Харківському шосе у Дніпровському районі столиці. На місце трагедії прибули правоохоронці та медичні працівники.

Хлопчик проживав у квартирі разом з сім’єю. Наразі причини падіння дитини з балкона багатоповерхівки не повідомляють. Поліція опитує рідних загиблого, свідків і сусідів, щоб з’ясувати причини та обставини трагедії.

Після проведення слідчих дій поліцейські нададуть події правову кваліфікацію.

Нещодавно схожий випадок трапився в Одесі. Там 3-річний хлопчик випав з вікна третього поверху багатоповерхового будинку.

Правоохоронці відкрили провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою нещасний випадок.

Поліція закликає батьків уважніше дивитися за дітьми та не залишати їх біля вікон.

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