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Факты / Происшествия
Абрамова Юлія |

Полиция Польши обвинила украинца в перевозке мигрантов

Польща

В Польше полиция региона Подляшье задержала гражданина Украины, который перевозил в автобусе 12 человек, вероятно, нелегалов.

Преследование водителя, который не остановился на сигнал правоохранителей, стало причиной ДТП, в результате которого один человек получил травмы.

— Инцидент произошел в субботу утром, 23 октября, на национальной дороге 66, — говорится в сообщении пресс-секретаря Подляшской полиции Томаша Крупы.

Полиция пыталась остановить автобус марки Renault для осмотра, но водитель не остановился.

Началось преследование, которому помешал автомобиль марки Nissan. Водитель автомобиля выехал на противоположную полосу, где столкнулся с автомобилем Honda. Пассажира авто госпитализировали.

Водитель автобуса Renault повернул на боковую грунтовую дорогу, скрылся с места происшествия, оставив автобус с 12 людьми.

— Полиция задержала водителя автобуса через три километра. Водитель Nissan тоже оказался гражданином Украины, — отметил Крупа.

Правоохранители сообщили, что в результате столкновения, две женщины и ребенок из Renault получили травмы.

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Источник: Польское радио

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