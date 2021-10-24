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Абрамова Юлія |

Поліція Польщі звинуватила українця у перевезенні мігрантів

Польща

У Польщі поліція регіону Підляшшя затримала громадянина України, який перевозив у автобусі 12 осіб, ймовірно, нелегалів.

Переслідування водія, який не зупинився на сигнал правоохоронців, спричинило ДТП.

Одна людина зазнала травм.

– Інцидент стався в суботу вранці, 23 жовтня, на національній дорозі 66. Поліція намагалася зупинити автобус марки Renault для огляду, але водій не загальмував, – йдеться у повідомленні речника підляської поліції Томаша Крупи.

Було розпочато переслідування, але йому зашкодив автомобіль марки Nissan. Водій автомобіля виїхав на протилежну смугу, де сталося зіткнення з авто Honda.

Пасажира авто госпіталізовано.

Водій автобуса Renault повернув на бічну ґрунтову дорогу, втік із місця події, залишивши автобус із 12 людьми.

– Поліція затримала водія автобуса через три кілометри. Водій Nissan теж виявився громадянином України, – зазначив Крупа.

У поліції повідомили, що через стан здоров’я до лікарні потрапили двоє жінок та дитина, які їхали в автобусі Renault. Автобус у ДТП не потрапив.

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Джерело: Польське радіо

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