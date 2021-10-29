Авария в Харькове: пассажирка Infiniti рассказала, кто был за рулем авто

16-летняя пассажирка автомобиля Infiniti, попавшего в смертельную аварию в Харькове, заявила, что за рулем транспортного средства находился несовершеннолетний Николай Харьковский.

Об этом сообщила Наталья Дусик — мать 16-летней Елизаветы, которая в момент ДТП находилась в салоне авто. По словам матери, ее дочь была на переднем пассажирском сидении, а на задних — двое ее друзей.

Наталья Дусик рассказала, что Елизавета сообщила об этом правоохранителям и написала показания в полицию. По ее словам, дочь оказалась в машине случайно.

— Он ей никакой не парень, как пишут. Из-за этого ей приходят угрозы. Люди думают, что аварию в Харькове спровоцировал ее парень, поэтому желают ей смерти, — поделилась она.

Сегодня, 28 октября, Елизавету Дусик перевели в областную больницу. У девушки диагностировали перелом ноги. За ее состоянием здоровья будет наблюдать травматолог.

По словам матери, за два дня семья уже потратила на лечение дочери около 8 тыс. грн. Она рассказала, что написала письмо в городской совет с просьбой о материальной помощи.

Смертельная авария в Харькове произошла в ночь с 26 на 27 октября. 58-летний водитель Chevrolet погиб, еще четыре человека (водитель и пассажиры Infiniti) попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

16-летнего водителя Infiniti задержала полиция. По предварительным данным, автомобиль двигался со скоростью более 100 км/ч.

Источник: Vgorode