Аварія у Харкові: пасажирка Infiniti розповіла, хто був за кермом авто

16-річна пасажирка автомобіля Infiniti, який потрапив у смертельну аварію в Харкові, заявила, що за кермом транспортного засобу перебував неповнолітній Микола Харківський.

Про це повідомила Наталія Дусик – мати 16-річної Єлизавети, яка на момент ДТП перебувала в салоні авто. За словами матері, її донька була на передньому пасажирському сидінні, а на задніх – двоє її друзів.

Наталя Дусик розповіла, що Єлизавета повідомила про це правоохоронцям та написала свідчення до поліції. За її словами, донька опинилася у машині випадково.

– Він їй не хлопець, як пишуть. Через це їй надходять погрози. Люди думають, що аварію у Харкові спровокував її хлопець, тому бажають їй смерті, – поділилася вона.

Сьогодні, 28 жовтня, Єлизавету Дусик перевели до обласної лікарні. У дівчини діагностували перелом ноги. За її станом здоров’я спостерігатиме травматолог.

За словами матері, за два дні родина вже витратила на лікування доньки близько 8 тис. грн. Вона розповіла, що написала листа до міської ради з проханням про матеріальну допомогу.

Смертельна аварія у Харкові сталася в ніч із 26 на 27 жовтня. 58-річний водій Chevrolet загинув, ще четверо людей (водій та пасажири Infiniti) потрапили до лікарні з травмами різного ступеня важкості.

16-річного водія Infiniti затримала поліція. За попередніми даними, автомобіль рухався зі швидкістю понад 100 км/год.

Джерело: Vgorode