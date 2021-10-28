Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия
Марія Степанюк |

Николай Харьковский извинился перед родными погибшего в ДТП

Микола Харківський

Подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове 16-летний Николай Харьковский извинился перед родными погибшего за совершенное.

— Прошу прощения. То, что говорят, что машина была полностью исправна – это не так. Там были плохие тормоза, и об этом знали на сервисе. На видео видно, даже на камерах, что я торможу, а оно ничего не тормозит.

Он добавил, что когда увидел автомобиль, сразу начал тормозить.

28 октября Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения 16-летнему Николаю Харьковскому. Молодого человека арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокурора, который просил избрать подозреваемому меру пресечения – 60 суток пребывания под стражей без права внесения залога.

ДТП в Харькове произошло 26 октября в 20.40. 16-летний водитель на Infiniti проехал на красный свет светофора на перекрестке улиц Гагарина и Одесской со скоростью более 100 км/ч и столкнулся с Chevrolet.

Читайте
Ездил на красный и разбивал авто: блогер о переписке с 16-летним виновником ДТП

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка