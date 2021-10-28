Подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове 16-летний Николай Харьковский извинился перед родными погибшего за совершенное.

— Прошу прощения. То, что говорят, что машина была полностью исправна – это не так. Там были плохие тормоза, и об этом знали на сервисе. На видео видно, даже на камерах, что я торможу, а оно ничего не тормозит.

Он добавил, что когда увидел автомобиль, сразу начал тормозить.

28 октября Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения 16-летнему Николаю Харьковскому. Молодого человека арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокурора, который просил избрать подозреваемому меру пресечения – 60 суток пребывания под стражей без права внесения залога.

ДТП в Харькове произошло 26 октября в 20.40. 16-летний водитель на Infiniti проехал на красный свет светофора на перекрестке улиц Гагарина и Одесской со скоростью более 100 км/ч и столкнулся с Chevrolet.