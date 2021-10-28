Підозрюваний у смертельний ДТП у Харкові 16-річний Микола Харківський вибачився перед рідними загиблого за скоєне.

— Прошу пробачення. Те, що кажуть, що машина була повністю справна – це не так. Там були погані гальма, і про це знали на сервісі. На відео видно, навіть на камерах, те, що я гальмую, а воно нічого не гальмує.

Він додав, що коли побачив авто, відразу почав гальмувати.

28 жовтня Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід 16-річному Миколі Харківському. Хлопця заарештували на 60 діб без права внесення застави.

Відтак суд задовольнив клопотання прокурора, який просив обрати підозрюваному запобіжний захід – 60 діб перебування під вартою без права внесення застави.

ДТП у Харкові сталася 26 жовтня о 20.40. 16-річний водій на Infiniti проїхав на червоне світло світлофора на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської зі швидкістю понад 100 км/год та зіткнувся із Chevrolet.