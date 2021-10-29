Нещодавно родина загиблого в аварії у Харкові 58-річного водія Chevrolet Ігоря Носова шукала адвоката, щоб відстоювати свої інтереси у справі.

Станом на сьогодні, понад десяток українських захисників пропонують їй та іншим постраждалим в аварії у Харкові свою допомогу.

Про це повідомив депутат Харківської обласної ради Юрій Сапронов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, адвокат Ігор Черняк підписав договір з одним із потерпілих.

Інтереси другого постраждалого в аварії з Infiniti захищатиме інший адвокат, проте обидва правозахисники працюватимуть разом. Інших адвокатів обиратимуть лише потерпілі.

За словами Сапронова, він та група бізнесменів очікують розпоряджень, за які експертизи, техніку чи іншу підтримку потрібно заплатити.

Смертельна аварія у Харкові за участі Infiniti, за кермом якого попередньо перебував 16-річний Микола Харківський, сталася у ніч з 26 на 27 жовтня.

Неповнолітнього водія затримали, йому може загрожувати позбавлення волі. Попередньо машина Infiniti рухалася зі швидкістю понад 100 км/год.

Унаслідок ДТП у Харкові загинув 58-річний водій Chevrolet, в якого залишилися двоє дітей – донька Анастасія та син Артем.

Ще четверо людей перебувають у медичному закладі. Три пасажири Infiniti (дівчина та двоє хлопців) важко травмувалися, а водій відбувся забиттями.