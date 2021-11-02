В поселке Белики Полтавской области мужчина изнасиловал 34-летнюю женщину. Инцидент произошел утром 1 ноября, когда жительница поселка возвращалась домой.

Об этом в полицию сообщил случайный очевидец. По словам потерпевшей, злоумышленник напал на нее и совершил действия сексуального характера с применением силы.

После сообщения о происшествии прибыла полиция. По приметам, которые озвучили потерпевшая и очевидец, правоохранителям удалось быстро разыскать и задержать злоумышленника.

Им оказался 29-летний житель Кобеляцкой общины Полтавского района.

— В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных действий полицейские отделения полиции №2 по приметам, предоставленным потерпевшей и очевидцем, быстро установили и задержали подозреваемого. Им оказался житель одного из сел Кобеляччины, 1991 года рождения, — сообщил Артем Родыгин, временный исполняющий обязанности начальника полиции Полтавской области.

29-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 152 УК (изнасилование). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. По делу назначен ряд экспертиз.

Подозреваемому в изнасиловании 34-летней женщины грозит до пяти лет заключения.

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