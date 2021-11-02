На Полтавщині чоловік серед білого дня напав на 34-річну жінку і зґвалтував її

У селищі Білики Полтавської області чоловік зґвалтував 34-річну жінку. Інцидент стався вранці 1 листопада, коли жителька селища поверталася з роботи додому.

Про це у поліцію повідомив випадковий очевидець. За словами потерпілої, зловмисник напав на неї і вчинив дії сексуального характеру із застосуванням сили.

Після повідомлення про подію на місце прибула поліція. За прикметами, які озвучили потерпіла та очевидець, правоохоронцям вдалося швидко розшукати та затримати зловмисника.

Ним виявився 29-річний мешканець Кобеляцької громади Полтавського району.

– У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські відділення поліції №2 за прикметами, наданими потерпілою та очевидцем, швидко встановили та затримали підозрюваного. Ним виявився житель одного із сіл Кобеляччини, 1991 року народження, – повідомив Артем Родигін, тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавської області.

29-річному чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 152 ККУ (зґвалтування). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. У справі призначено низку експертиз.

Підозрюваному у зґвалтуванні 34-річної жінки загрожує до п’яти років ув’язнення.

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