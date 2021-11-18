Найменшій не було й року: четверо дітей загинули на Хмельниччині внаслідок пожежі

У середу, 17 листопада, у селі Медисівка Хмельницького району Хмельницької області сталася пожежа у житловому будинку. Вогонь виник близько 20.33.

Унаслідок загоряння загинуло четверо дітей. Найменшій дитині навіть не було року, а найстарша народилася у 2015 році.

Місцеві жителі загасили пожежу ще до приїзду рятувальників. Співробітники ДСНС встановили, що внаслідок пожежі у Хмельницькій області знищено речі домашнього вжитку на площі 5 кв. м.

На місце прибуло п’ять рятувальників і одна одиниця техніки.

Нещодавно у Львівській області внаслідок пожежі у наметі загинула дитина. Хлопчику був лише рік.

Мати разом з дитиною проживала у саморобному наметі у ромському таборі. Спричинила загоряння пічка, яку громадянка також змайструвала сама. Жінка залишила хлопчика одного, а сама пішла по воду.

Коли рятувальники прибули на місце, споруда вже була знищена вогнем.

23-річну матір затримали за фактом злісного невиконання батьківських обов’язків. Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У жінки є ще троє старших дітей, крім того, наразі вона вагітна.

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