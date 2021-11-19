19 листопада під час допиту у слідчого 16-річний підозрюваний у смертельній ДТП у Харкові Микола Харківський визнав свою провину у вчиненні злочину.

Про це повідомила юридична компанія Міллер, яка представляє інтереси постраждалої сторони.

Юристи наголошують, що визнання вини на цьому етапі може бути виключно стратегією захисту, тому якість зібраних матеріалів все ще в пріоритеті.

Кількома годинами раніше, удень 19 листопада, речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко повідомив, що молекулярно-генетична експертиза підтвердила, що за кермом Infiniti перебував саме 16-річний підозрюваний.

Так, зразки ДНК-матеріалів, які відібрали в Миколи Харківського, збігаються із зразками ДНК-матеріалів із подушок безпеки авто.

Те, що 16-річний підозрюваний у момент аварії був за кермом, підтвердили й свідки, які перебували разом із ним в автомобілі.

Смертельна ДТП у Харкові сталася 26 жовтня о 20.40. 16-річний водій Infiniti Микола Харківський проїхав на червоне світло світлофора на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської із швидкістю понад 100 км/год та зіткнувся із Chevrolet.

Останній автомобіль від потужного удару просто розірвало на частини. 58-річний водій Chevrolet загинув на місці.

Трьох пасажирів Infiniti – двох 19-річних хлопців та 16-річну дівчину – госпіталізували до лікарні.

Водію Infiniti Миколі Харківському надали допомогу амбулаторно.

16-річний водій, поки перебував у лікарні, намагався ввести слідство в оману. Неповнолітній, зайшовши до туалету, із чужого телефону зателефонував на лінію 102 та повідомив про викрадення Infiniti.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину.

28 жовтня підозрюваному в смертельній ДТП Миколі Харківському обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту без права застави.

Джерело: Юридична компанія Міллер