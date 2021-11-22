Считалась без вести пропавшей: на Полтавщине мужчины похитили и насиловали девушку

В Полтавской области девушка, которая считалась пропавшей без вести, вернулась домой и заявила о незаконном лишении свободы и изнасиловании.

Об исчезновении девушки 2001 года рождения 14 ноября сообщил ее отец. Однако 17 ноября полицейские узнали, что гражданка возвратилась домой. Она рассказала правоохранителям, что ее незаконно удерживали и изнасиловали.

Полицейским удалось установить личности злоумышленников. Ими оказались двое мужчин — полтавчанин 2000 года рождения и его напарник 1992 года рождения, житель Днепропетровской области.

Уже в понедельник, 22 ноября, следователи сообщили им о подозрении по двум статьям: ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение) и ч. 1 ст. 152 (изнасилование) УКУ. Каждая из статей предусматривает до пяти лет заключения.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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