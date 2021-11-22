Вважалася безвісти зниклою: на Полтавщині чоловіки викрали і ґвалтували дівчину

У Полтавській області дівчина, яка вважалася безвісти зниклою, повернулася додому та заявила про незаконне позбавлення волі та зґвалтування.

Про зникнення дівчини 2001 року народження 14 листопада повідомив її батько. Однак 17 листопада поліцейські дізналися, що громадянка повернулася додому. Вона розповіла правоохоронцям, що її незаконно утримували та зґвалтували.

Поліцейським вдалося встановити особи зловмисників. Ними виявилися двоє чоловіків – полтавець 2000 року народження та його напарник 1992 року народження, мешканець Дніпропетровської області.

Уже у понеділок, 22 листопада, слідчі повідомили їм про підозру за двома статтями: ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення) та ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) ККУ. Кожна зі статей передбачає до п’яти років ув’язнення.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Читайте: