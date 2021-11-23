На Донбассе ранили украинского военного

23 ноября на Донбассе в результате обстрела ранили украинского военного. Защитнику оказали домедицинскую помощь и госпитализировали в больницу.

Сейчас состояние здоровья раненого бойца – удовлетворительное.

В течение суток в зоне Операции объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Зайцево Бахмутского района Донецкой области враг стрелял из станковых противотанковых гранатометов.

Позиции ВСУ недалеко от поселка Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области атаковали из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Российские наемники стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка Шумы Донецкой области.

Украинские военные отвечали на обстрелы и заставили оккупантов прекратить стрелять.

Недавно в Главном управлении разведки сообщили, что боевики на Донбассе предлагают на официальном уровне разрешить призывать граждан Российской Федерации для прохождения военной службы по контракту.

Также в разведке получили данные, что командование РФ разрешило брать на службу всех желающих, а боевики агитируют до прохождения службы жителей временно оккупированных территорий.

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