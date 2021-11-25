На Тернопольщине мужчина разослал интимные фото 16-летней девушки ее друзьям

Житель Теребовлянского района Тернопольской области разослал интимные фотографии 16-летней девушки ее друзьям.
30-летний мужчина и несовершеннолетняя девушка являются соседями. Долгое время они общались и посылали друг другу снимки интимного характера.
Позже девушка решила прекратить общаться с соседом – избегала встреч и не отвечала на звонки. 30-летний мужчина в ответ на это начал угрожать тем, что опубликует все ее интимные фото в сети.
Когда девушка отказалась возобновить общение, злоумышленник разослал снимки ее друзьям.
О преследовании и шантаже узнали родители девушки, которые обратились в полицию.
Правоохранители подтвердили причастность мужчины к преступлению. Кроме того, у него нашли фото не только потерпевшей, но и других детей.
Против жителя Тернопольской области возбуждено уголовное производство по ч.1 и ч.3 301-1 УКУ по факту получения доступа к детской порнографии и ее распространению.
Ему уже избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Следствие по делу продолжается.
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