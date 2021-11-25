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На Тернопільщині чоловік розіслав інтимні фото 16-річної дівчини її друзям

Людмила Богданова редакторка стрічки
Дитина_дівчина_інтернет-шахрайство_кіберзлочинність_шантаж_страх

Житель Теребовлянського району Тернопільської області розіслав інтимні фотографії 16-річної дівчини її друзям.

30-річний чоловік і неповнолітня дівчина є сусідами. Довгий час вони спілкувалися та надсилали одне одному знімки інтимного характеру.

Пізніше дівчина вирішила припинити спілкуватися з сусідом – уникала зустрічей та не відповідала на дзвінки. 30-річний чоловік у відповідь на це почав погрожувати тим, що опублікує усі її інтимні фото у мережу.

Коли дівчина відмовилася відновити спілкування, зловмисник розіслав знімки її друзям.

Про переслідування та шантаж дізналися батьки дівчини, які звернулися у поліцію.

Правоохоронці підтвердили причетність чоловіка до злочину. Крім того, у нього знайшли фото не лише потерпілої, а й інших дітей.

Проти жителя Тернопільської області відкрили кримінальне провадження за ч.1 та ч.3 301-1 ККУ за фактом отримання доступу до дитячої порнографії та її розповсюдження.

Йому уже обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство у справі триває.

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Фото: Depositphotos

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