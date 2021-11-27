В городе Новая Одесса Николаевской области произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Стало известно о трех пострадавших.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала видео с места происшествия. На кадрах можно заметить, что верхние этажи здания разрушены.

По предварительным данным, на пятом этаже произошел взрыв газа. Разрушены две квартиры на четвертом и две квартиры на пятом этажах.

В результате взрыва пострадали три человека, которых передали медикам (у одного человека предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, двое граждан — в шоковом состоянии). Из поврежденного подъезда эвакуировали 50 людей.

По данным Нацполиции, в квартире на четвертом этаже, возможно, находится женщина, проживавшая сама. В настоящее время спасатели проводят работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома.

Всего привлечено 107 человек и 24 единиц техники, в частности, два кинологических расчета и психолога ГСЧС, Национальная полиция, Облгаз, Облэнерго. Работает штаб по ликвидации последствий происшествия.

Взрыв в Новой Одессе

Утром 27 ноября стало известно о взрыве дома в Новой Одессе. По предварительным данным, мог взорваться бытовой газ в квартире на пятом этаже.

В результате аварии разрушены верхние этажи, пострадали три человека, из разрушенного подъезда эвакуировали около 50 человек.