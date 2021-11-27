У місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух у житловому п’ятиповерховому будинку. Стало відомо про трьох постраждалих.

Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала відео з місця події. На кадрах можна помітити, що верхні поверхи будівлі зруйновані.

За попередніми даними, на п’ятому поверсі стався вибух газу. Зруйновані дві квартири на четвертому та дві квартири на п’ятому поверхах.

Внаслідок вибуху постраждали три людини, яких передали медикам (в однієї особи попередньо перелом руки та пошкодження хребта, двоє громадян – у шоковому стані). З пошкодженого під’їзду евакуювали 50 людей.

За даними Нацполіції, у квартирі на четвертому поверсі можливо перебуває жінка, яка проживала сама. Наразі рятувальники проводять роботи для демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку.

Всього залучено 107 осіб та 24 одиниць техніки, зокрема, два кінологічні розрахунки та психологи ДСНС, Національна поліція, Облгаз, Обленерго. Працює штаб з ліквідації наслідків події.

Вибух у Новій Одесі

Вранці 27 листопада стало відомо про вибух будинку в Новій Одесі. За попередніми даними, міг вибухнути побутовий газ у квартирі на п’ятому поверсі.

Внаслідок аварії зруйновані верхні поверхи, постраждали три людини, зі зруйнованого під’їзду евакуювали близько 50 осіб.