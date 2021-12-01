Не хотел надевать маску: в Запорожье мужчина выстрелил в лицо владельцу магазина

Житель Запорожья выстрелил в лицо мужчине из травматического пистолета. Инцидент произошел в продовольственном магазине.

Владелец заведения попросил посетителя одеть медицинскую маску, от чего он отказался.

В результате между мужчинами произошла драка. После этого посетитель ушел из магазина, но через 15 минут вернулся с оружием.

47-летнего владельца магазина с шаровым ранением доставили в больницу. Об инциденте сообщили в полицию.

Правоохранители прибыли на место происшествия и просмотрели видео с камер наблюдения. Как рассказали свидетели стрельбы и пострадавший, посетитель магазина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе расследования полиция выяснила, что нарушителем оказался житель Запорожья 1972 года рождения.

У него было разрешение на оружие, но травматический пистолет у него изъяли.

Полицейские открыли против мужчины уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Жителю Запорожья грозит от трех до семи лет лишения свободы.

В октябре гражданка Украины побила ногами автобус в Польше. Так она отреагировала на отказ водителя в посадке из-за отсутствия защитной маски.

В полиции рассказали, что такими действиями украинка нанесла ущерб в 2 тыс. злотых (13,3 тыс. грн). Нарушительнице грозит до пяти лет тюрьмы.

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