Не хотів одягати маску: у Запоріжжі чоловік вистрілив в обличчя власнику магазину

Мешканець Запоріжжя вистрілив в обличчя чоловіку з травматичного пістолета. Інцидент трапився у продовольчому магазині.

Власник закладу попросив відвідувача одягнути медичну маску, від чого той відмовився.

У результаті між чоловіками сталася бійка. Після цього відвідувач пішов з магазину, але через 15 хвилин повернувся зі зброєю.

47-річного власника крамниці з кульовим пораненням доправили до лікарні. Про інцидент повідомили у поліцію.

Правоохоронці прибули на місце події та переглянули відео з камер спостереження. Як розповіли свідки стрілянини та постраждалий, відвідувач крамниці перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Під час розслідування поліція з’ясувала, що порушником виявився мешканець Запоріжжя 1972 року народження.

У нього був дозвіл на зброю, але наразі травматичний пістолет у нього вилучили.

Поліцейські відкрили проти чоловіка кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Мешканцю Запоріжжя загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

У жовтні громадянка України відгамселила ногами автобус у Польщі. Так вона відреагувала на відмову водія у посадці через відсутність захисної маски.

У поліції розповіли, що такими діями українка завдала збитків на 2 тис. злотих (13,3 тис. грн). Порушниці загрожує до п’яти років ув’язнення.

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