В Первомайске вандалы повредили памятник Героям Небесной Сотни

В городе Первомайск Николаевской области вандалы повредили памятник Героям Небесной Сотни. Инцидент произошел в центре города – возле остановки общественного транспорта на улице Грушевского.

Об этом в полицию сообщил начальник Жилищно-коммунального хозяйства Первомайска.

Неизвестные не только повредили памятник, но оставили на мемориале надписи.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Хулиганство. За это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов (от 8,5 до 17 тыс. грн), или ареста сроком до шести месяцев, или ограничения свободы до пяти лет.

Полицейские проводят первоочередные следственные действия, чтобы установить и наказать лиц, повредивших памятник Героям Небесной Сотни.

Полиция Первомайска просит граждан, владеющих информацией об этом событии и виновниках, сообщить об этом в районный отдел.

В октябре в городе Васильков Киевской области вандалы повредили памятник жертвам Холокоста. Полицейские заметили это во время мониторинга интернета.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего (ст. 297 УКУ).

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