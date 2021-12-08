У Первомайську вандали пошкодили пам’ятник Героям Небесної Сотні

У місті Первомайськ Миколаївської області вандали пошкодили пам’ятник Героям Небесної Сотні. Інцидент трапився у центрі міста – біля зупинки громадського транспорту на вулиці Грушевського.

Про це у поліцію повідомив начальник Житлово-комунального господарства Первомайська.

Невідомі не лише пошкодили пам’ятник, а й залишили на меморіалі надписи.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ Хуліганство. За цей злочин передбачене покарання у вигляді штрафу від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів (від 8,5 до 17 тис. грн), або арешту терміном до шести місяців, або обмеження волі до п’яти років.

Поліцейські проводять першочергові слідчі дії, щоб встановити та покарати осіб, які пошкодили пам’ятник Героям Небесної Сотні.

Поліція Первомайська просить громадян, які володіють інформацією про цю подію та винуватців, повідомити про це до районного відділу.

У жовтні у місті Васильків Київської області вандали пошкодили пам’ятник жертвам Голокосту. Поліцейські помітили це під час моніторингу інтернету.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про наругу над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого (ст. 297 ККУ).

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