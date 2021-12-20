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Пьяная мать и отчим, угрожающий избить: в Тернополе спасли 4-летнего мальчика

Людмила Богданова редактор ленты
У Тернополі з родини вилучили хлопчика

В Тернополе полицейские изъяли из семьи 4-летнего мальчика. На линию 102 позвонила мать ребенка и сообщила, что ее сожитель угрожает избить ее и сына.

На место прибыли патрульные полицейские, они увидели, что семья проживает в антисанитарных условиях. Стены квартиры — обшарпанные, на полу была разбросана грязная одежда и посуда, а также бутылки.

Кроме того, мать 4-летнего мальчика находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она не смогла предоставить полицейским документы на ребенка, поскольку еще не успела оформить свидетельство о рождении.

Правоохранители изъяли ребенка из семьи, сейчас он находится в Центре социальной реабилитации детей в Тернополе.

На сожителя матери составили административный протокол 1 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) КУоАП и вынесли временное запретительное предписание.

Нарушителю грозит штраф от 10 до 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 — 340 грн) или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, или арест до семи суток.

Решается вопрос о лишении родительских прав.

Недавно административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей составили на жителя города Умань Черкасской области.

Мужчина оставил 7-летнюю дочь на автомобильной трассе возле леса. Ему в автомобиль не влезли строительные материалы и он оставил девочку их стеречь, пока не вернется.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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