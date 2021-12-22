Пожар в отеле Винницкого комплекса Баттерфляй, вспыхнувший ночью 22 декабря, унес жизнь 21-летней работницы.

Ее двое коллег – 43-летний мужчина и 19-летняя девушка – сейчас в больнице с тяжелыми травмами.

Удалось спасти 54 детей -тхэквондистов, приехавших туда на спортивный сбор, а также двух взрослых.

Факты ICTV собрали все подробности чрезвычайного происшествия, которые сейчас известны.

Сообщение о пожаре и его ликвидация

Сообщение о пожаре на шестом этаже отеля поступило 22 декабря в 02.55. Спасатели оповестили общественность о чрезвычайной ситуации в 04.55.

До прибытия подразделений ГСЧС из помещения эвакуировали 56 человек, среди них – 54 ребенка в возрасте от шести до 15 лет.

Локализовать пожар, который охватил 900 кв. м кровли, спасателям удалось в 05.09, ликвидировать – в 05.26.

К тушению пожара привлекли 46 работников ГСЧС и 14 единиц спецтехники.

Что известно о людях, которые находились внутри

В отеле находились 54 юных тхэквондиста, у которых там проходил спортивный сбор, и персонал заведения.

По словам журналиста винницкого издания 20 хвилин Виталия Павловского, его сын Никита вместе с другими детьми проживали на пятом этаже отеля. Их оперативно эвакуировали из заведения и поместили в безопасное место.

То, что дети проживали в гостинице, подтверждают и в полиции.

Однако администрация убеждает, что дети находились в другом корпусе, а гостиница – новостройка, выдержавшая все необходимые проверки.

Что известно о гибели работницы и травмировании ее коллег

Личность погибшей полиция установила лишь в 11.55. Во время пожара погибла 21-летняя уроженка Крыма.

Этой ночью девушка находилась на шестом этаже отеля, именно в эпицентре возгорания. Спасаясь от огня, она выпрыгнула из окна и погибла.

Ее двух коллег, 43-летнего мужчину и 19-летнюю девушку, которые поступили так же, спасло то, что они прыгнули прямо на лестницу спасателей.

Медики уже прооперировали травмированных, но их состояние называют крайне тяжелым.

Девушка с переломами и 40% ожогов тела – в реанимации. У 43-летнего мужчины, по словам медицинского директора Винницкой больницы экстренной скорой помощи Богдана Трохименко, – повреждение костного склепа, черепно-мозговая травма, травмы грудной клетки и органов брюшной полости.

Прыгали из окон, чтобы спастись: что известно о пожаре в гостинице под Винницей / 15 фотографий

Реакция полиции

Полиция уже открыла уголовное производство по статье Нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.