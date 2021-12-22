Пожежа в готелі вінницького відпочинкового комплексу Батерфляй, що спалахнула вночі 22 грудня, забрала життя 21-річної працівниці.

Її двоє колег – 43-річний чоловік та 19-річна дівчина – нині в лікарні з тяжкими травмами.

Вдалося врятувати 54 дітей-тхеквондистів, які приїхали туди на спортивний збір, а також двох дорослих.

Факти ICTV зібрали всі подробиці надзвичайної події, які нині відомі.

Повідомлення про пожежу та її ліквідація

Повідомлення про пожежу на шостому поверсі готелю надійшло 22 грудня о 02.55. Рятувальники сповістили громадськість про надзвичайну ситуацію о 04.55.

До прибуття підрозділів ДСНС із приміщення евакуювали 56 осіб, серед них – 54 дитини віком від шести до 15 років.

Локалізувати пожежу, яка охопила 900 кв. м покрівлі, рятувальникам вдалось о 05.09, ліквідувати – о 05.26.

До гасіння пожежі залучили 46 працівників ДСНС та 14 одиниць спецтехніки.

Що відомо про людей, які перебували всередині

У готелі перебували 54 юних тхеквондистів, у яких там відбувався спортивний збір, та персонал закладу.

За словами журналіста вінницького видання 20 хвилин Віталія Павловського, його син Микита разом з іншими дітьми проживали на п’ятому поверсі готелю. Їх оперативно евакуювали із закладу та помістили в безпечне місце.

Те, що діти проживали в готелі, підтверджують і в поліції.

Однак адміністрація переконує, що діти перебували в іншому корпусі, а готель – новобудова, що витримала всі необхідні перевірки.

Що відомо про загибель працівниці та травмування її колег

Особу загиблої поліція встановила лише об 11.55. Під час пожежі загинула 21-річна уродженка Криму.

Цієї ночі дівчина перебувала на шостому поверсі готелю, саме в епіцентрі займання. Рятуючись від вогню, вона вистрибнула з вікна та загинула.

Її двох колег, 43-річного чоловіка та 19-річну дівчину, які вчинили так само, врятувало те, що вони стрибнули просто на драбину рятувальників.

Медики вже прооперували травмованих, але їхній стан називають вкрай тяжким.

Дівчина з переломами та 40% опіків тіла – у реанімації. У 43-річного чоловіка, за словами медичного директора Вінницької лікарні екстреної швидкої допомоги Богдана Трохименка, – ушкодження кісткового склепу, черепно-мозкова травма, травми грудної клітки та органів черевної порожнини.

Стрибали з вікон, щоб врятуватись: що відомо про пожежу в готелі під Вінницею / 15 фотографий

Реакція поліції

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.