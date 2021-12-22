Пожежа в готелі вінницького відпочинкового комплексу Батерфляй, що спалахнула вночі 22 грудня, забрала життя 21-річної працівниці.
Її двоє колег – 43-річний чоловік та 19-річна дівчина – нині в лікарні з тяжкими травмами.
Вдалося врятувати 54 дітей-тхеквондистів, які приїхали туди на спортивний збір, а також двох дорослих.
Факти ICTV зібрали всі подробиці надзвичайної події, які нині відомі.
Повідомлення про пожежу та її ліквідація
Повідомлення про пожежу на шостому поверсі готелю надійшло 22 грудня о 02.55. Рятувальники сповістили громадськість про надзвичайну ситуацію о 04.55.
До прибуття підрозділів ДСНС із приміщення евакуювали 56 осіб, серед них – 54 дитини віком від шести до 15 років.
Локалізувати пожежу, яка охопила 900 кв. м покрівлі, рятувальникам вдалось о 05.09, ліквідувати – о 05.26.
До гасіння пожежі залучили 46 працівників ДСНС та 14 одиниць спецтехніки.
Що відомо про людей, які перебували всередині
У готелі перебували 54 юних тхеквондистів, у яких там відбувався спортивний збір, та персонал закладу.
За словами журналіста вінницького видання 20 хвилин Віталія Павловського, його син Микита разом з іншими дітьми проживали на п’ятому поверсі готелю. Їх оперативно евакуювали із закладу та помістили в безпечне місце.
Те, що діти проживали в готелі, підтверджують і в поліції.
Однак адміністрація переконує, що діти перебували в іншому корпусі, а готель – новобудова, що витримала всі необхідні перевірки.
Що відомо про загибель працівниці та травмування її колег
Особу загиблої поліція встановила лише об 11.55. Під час пожежі загинула 21-річна уродженка Криму.
Цієї ночі дівчина перебувала на шостому поверсі готелю, саме в епіцентрі займання. Рятуючись від вогню, вона вистрибнула з вікна та загинула.
Її двох колег, 43-річного чоловіка та 19-річну дівчину, які вчинили так само, врятувало те, що вони стрибнули просто на драбину рятувальників.
Медики вже прооперували травмованих, але їхній стан називають вкрай тяжким.
Дівчина з переломами та 40% опіків тіла – у реанімації. У 43-річного чоловіка, за словами медичного директора Вінницької лікарні екстреної швидкої допомоги Богдана Трохименка, – ушкодження кісткового склепу, черепно-мозкова травма, травми грудної клітки та органів черевної порожнини.
Реакція поліції
Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.