Трагедия на Полтавщине: три человека погибли от отравления угарным газом

В поселке городского типа Скороходово Полтавской области погибли три человека в результате отравления угарным газом.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома.

По предварительным данным, из-за неисправности газового котла погибли три человека. От службы привлекли троих бойцов ГСЧС и одну единицу техники.

Спасатели призывали граждан следить за своей бытовой техникой и своевременно устранять все неисправности.

ДТП в Украине

В результате непогоды в Украине за день произошел ряд аварий на дорогах, в которых травмировались люди. В частности, в Ивано-Франковской области легковой автомобиль Toyota съехал в кювет.

Еще в одной аварии в Яблонице столкнулись Audi и Volkswagen, из-за чего пострадали три гражданина. Гололедица и морозы вызвали значительные пробки.

Еще несколько транспортных средств, среди которых есть карета скорой медицинской помощи, застряли в снежном заносе. Спасатели призывают по возможности избегать поездок.