Трагедия на Полтавщине: три человека погибли от отравления угарным газом

В поселке городского типа Скороходово Полтавской области погибли три человека в результате отравления угарным газом.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома.
По предварительным данным, из-за неисправности газового котла погибли три человека. От службы привлекли троих бойцов ГСЧС и одну единицу техники.
Спасатели призывали граждан следить за своей бытовой техникой и своевременно устранять все неисправности.
ДТП в Украине
В результате непогоды в Украине за день произошел ряд аварий на дорогах, в которых травмировались люди. В частности, в Ивано-Франковской области легковой автомобиль Toyota съехал в кювет.
Еще в одной аварии в Яблонице столкнулись Audi и Volkswagen, из-за чего пострадали три гражданина. Гололедица и морозы вызвали значительные пробки.
Еще несколько транспортных средств, среди которых есть карета скорой медицинской помощи, застряли в снежном заносе. Спасатели призывают по возможности избегать поездок.