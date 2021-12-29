Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует принять меры, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации в учреждениях здравоохранения Ивано-Франковской области.

Таким образом омбудсмен отреагировала на пожар в Косовской центральной районной больнице 28 декабря, где погибли четыре человека, а еще трое получили ожоги.

– Это не единственный случай возникновения пожаров в учреждениях здравоохранения Ивано-Франковской области в 2021 году.

Так, по информации Главного управления ГСЧС, 15 апреля 2021 года произошел пожар в инфекционном отделении больницы Долинской центральной районной больницы. Ровно через месяц, 15 мая, возник пожар в Лисецкой центральной районной больнице. В обоих случаях обошлось без жертв, – отмечает Людмила Денисова.

Из-за случившейся трагедии уполномоченная Верховной Рады направила письма:

главе Государственной службы Украины по вопросам труда,

министру здравоохранения Украины,

главе Ивано-Франковской областной государственной администрации,

начальнику Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Их всех Людмила Денисова призывает принять меры, чтобы усилить контроль за соблюдением учреждениями здравоохранения Ивано-Франковской области требований законодательства по вопросам гражданской защиты и пожарной безопасности, охраны труда, выявления нарушений и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья людей.

Вопрос, уверяет омбудсмен, находится на ее личном контроле.

Вечером 28 декабря в палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области произошел пожар.

Трое пациентов погибли, один умер от коронавируса до пожара. Еще троих медиков госпитализировали с травмами разных степеней тяжести, двое из них – в критическом состоянии.

Предварительно, огонь вспыхнул из-за контакта с перенасыщенным кислородом воздухом, когда один из сотрудников, согласно традиции медицинского учреждения, поставил свечу за упокой умершего от коронавируса.

Прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы. Сейчас продолжаются следственные действия.

Источник: Людмила Денисова