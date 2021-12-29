Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає вжити заходів, щоб запобігти надзвичайним ситуаціям у закладах охорони здоров’я Івано-Франківської області.

Таким чином омбудсмен відреагувала на пожежу в Косівській центральній районній лікарні 28 грудня, де загинули четверо людей, а ще троє дістали опіки.

– Це не єдиний випадок виникнення пожеж у закладах охорони здоров’я Івано-Франківської області в 2021 році. Так, за інформацією Головного управління ДСНС, 15 квітня 2021 року сталася пожежа в інфекційному відділенні лікарні Долинської центральної районної лікарні. Рівно за місяць, 15 травня, виникла пожежа в Лисецькій центральній районній лікарні. В обох випадках обійшлося без жертв, – наголошує Людмила Денісова.

Через трагедію, що сталася, уповноважена Верховної Ради скерувала листи:

голові Державної служби України з питань праці,

міністру охорони здоров’я України,

голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації,

начальнику Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Їх усіх Людмила Денісова закликає вжити заходів, щоб посилити контроль за додержанням закладами охорони здоров’я Івано-Франківської області вимог законодавства з питань цивільного захисту та пожежної безпеки, охорони праці, виявлення порушень і запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, захисту життя та здоров’я людей.

Питання, запевняє омбудсмен, перебуває на її особистому контролі.

Увечері 28 грудня в палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні Івано-Франківської області сталася пожежа.

Троє пацієнтів загинуло, один помер від коронавірусу до пожежі. Ще трьох медиків госпіталізували з травмами різних ступенів тяжкості, двоє з них – у критичному стані.

Попередньо, вогонь спалахнув через контакт із перенасиченим киснем повітрям, коли один із співробітників, згідно з традицією медичного закладу, поставив свічку за упокій померлого від коронавірусу.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки.

Санкція статті передбачає до восьми років тюрми. Наразі тривають слідчі дії.

Джерело: Людмила Денісова