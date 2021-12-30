В Одессе водитель в нетрезвом состоянии совершил наезд на патрульного полицейского и пытался скрыться с места инцидента. Его пришлось останавливать с применением оружия.

Об этом сообщили в пресс-центре Патрульной полиции Одесской области.

Инцидент произошел в четверг утром, 30 декабря. Правоохранители получили информацию, что на улице Академика Королева нетрезвый мужчина садится за руль автомобиля.

Патрульные полицейские нашли и остановили этот автомобиль. Однако водитель отказался реагировать на требования правоохранителей и закрылся внутри транспортного средства.

По данным полиции, у него были признаки алкогольного опьянения.

Впоследствии водитель пытался скрыться с места инцидента и совершил наезд на патрульного.

Тогда полицейские были вынуждены применить оружие, поскольку мужчина на требования остановиться не реагировал. Один из патрульных несколько раз выстрелил по колесам авто.

– Согласно ст. 46 закона Украины О Национальной полиции (Применение огнестрельного оружия), инспектор произвел несколько выстрелов по колесам автомобиля. Таким образом удалось остановить транспортное средство, — отметили в полиции.

Горе-водитель отказался проходить проверку на состояние алкогольного опьянения как на месте, так и в медицинском учреждении. Патрульные составили на него протокол по ч. 1 ст. 130 Кодекса об административных правонарушениях (Управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Теперь все обстоятельства происшествия выясняют следователи.

В сентябре в Киеве нетрезвый водитель легковушки Audi врезался в полицейский автомобиль. Из-за этого патрульные полицейские получили травмы. При проверке на алкогольное опьянение у водителя было обнаружено содержание алкоголя, в 13 раз превышающее допустимый уровень.

На днях в Закарпатской области легковой автомобиль сбил насмерть 9-летнего ребенка. Еще один мальчик восьми лет получил серьезные травмы.