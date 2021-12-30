В Одесі водій у нетверезому стані скоїв наїзд на патрульного поліцейського та намагався втекти з місця інциденту. Його довелося зупиняти із застосуванням зброї.

Про це поінформували у прес-центрі Патрульної поліції Одеської області.

Інцидент стався у четвер вранці, 30 грудня. Правоохоронці отримали інформацію, що на вулиці Академіка Корольова нетверезий чоловік сідає за кермо автомобіля.

Патрульні поліцейські знайшли та зупинили це авто. Проте водій відмовився реагувати на вимоги правоохоронців та зачинився всередині транспортного засобу.

За даними поліції, він мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Згодом водій взагалі намагався втекти з місця інциденту та здійснив наїзд на патрульного.

Тоді поліцейські були змушені застосувати зброю, оскільки чоловік на вимоги зупинитися не реагував. Один із патрульних кілька разів вистрілив по колесах авто.

– Відповідно до ст. 46 закону України Про Національну поліцію (Застосування вогнепальної зброї), інспектор здійснив кілька пострілів по колесах автомобіля. Таким чином вдалося зупинити транспортний засіб, – зазначили в поліції.

Горе-водій відмовився проходити перевірку на стан алкогольного сп’яніння як на місці, так і в медичному закладі. Патрульні склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 Кодексу про адміністративні правопорушення (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння).

Тепер усі обставини події з’ясовують слідчі.

У вересні в Києві нетверезий водій легковика Audi врізався у поліцейський автомобіль. Через це патрульні поліцейські отримали травми. При перевірці на алкогольне сп’яніння у водія виявили вміст алкоголю, який у 13 разів перевищував допустимий рівень.

Днями у Закарпатській області легковий автомобіль збив на смерть 9-річну дитину. Ще один хлопчик восьми років отримав серйозні травми.