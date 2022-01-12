ДТП в Мелитополе: погиб полицейский вместе с супругой

В Мелитополе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб капитан полиции Иван Елисеев вместе с супругой.

Мужчина находился вне службы, сообщили в пресс-службе управления ГУНП по Запорожской области.

Инцидент произошел во вторник, 11 января. Супружеская пара погибла на месте происшествия.

Елисеев работал в МВД с 2005 года, а с ноября 2015-го проходил службу в Национальной полиции.

С января он занимал должность инспектора отдела реагирования патрульной полиции Мелитопольского райуправления.

У Елисеева, который за все годы службы не получил ни единого дисциплинарного взыскания, остался семилетний сын.

В пресс-службе ГУНП выразили соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, ранее под Киевом столкнулись грузовик Mercedes Benz Axor и микроавтобус Mercedes Sprinter, водитель которого травмировал голову в автокатастрофе.

По данным Полиции Киевской области, ДТП произошло на трассе Киев-Одесса возле поселка городского типа Гребенки во вторник, ​​11 января.

По предварительной информации, мужчина за рулем Mercedes Sprinter столкнулся с грузовым автомобилем, стоявшим на обочине дороги.