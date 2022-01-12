ДТП у Мелітополі: загинув поліцейський разом із дружиною

У Мелітополі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув капітан поліції Іван Єлісєєв разом із дружиною.

Чоловік перебував поза службою, повідомили у прес-службі управління ГУНП у Запорізькій області.

Інцидент стався у вівторок, 11 січня. Подружня пара загинула на місці події.

Єлісєєв працював у МВС з 2005 року, а з листопада 2015-го проходив службу у Національній поліції.

Із січня він обіймав посаду інспектора відділу реагування патрульної поліції Мелітопольського райуправління.

У Єлісєєва, який за всі роки служби не отримав жодного дисциплінарного стягнення, залишився семирічний син.

У прес-службі ГУНП висловили співчуття рідним та близьким загиблих.

Нагадаємо, раніше під Києвом зіткнулися вантажівка Mercedes Benz Axor та мікроавтобус Mercedes Sprinter, водій якого травмував голову в автокатастрофі.

За даними поліції Київської області, ДТП сталося на трасі Київ-Одеса біля селища міського типу Гребінки у вівторок, 11 січня.

За попередньою інформацією, чоловік за кермом Mercedes Sprinter зіштовхнувся з вантажним автомобілем, що стояв на узбіччі дороги.