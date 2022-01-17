27-летнюю Ирину жители Соломеевки часто видели в компании ровесника – местного жителя Дмитрия. О мужчине в деревне ходила недобрая слава. Соседи рассказали, что он всю свою жизнь только и делал, что воровал.

Однако в декабре Ирина внезапно исчезла. В последний раз ее видели, когда она шла со своим другом через лес в соседнее село. Однако женщину даже не искали, в полицию обращаться никто не стал.

После этого Дмитрия словно подменили. Он отправился на кладбище, где ни с того ни с сего разгромил восемь могил.

Полиция бросилась его искать, но вандал накинул пятками и залег ко дну. Как потом выяснили соседи, он прятался в брошенных домах.

Но очень скоро мужчина допустил еще одну ошибку – похитил мопед у своего отца. Вместе с двухколесным транспортом его задержали.

Уже в участке Дмитрий молчать не стал. Когда подробно рассказал о своей жуткой прогулке на кладбище, то начал рассказывать, как убивал Ирину.

В порыве ярости Дмитрий избивал Ирину, пока она не перестала дышать. Тогда свою жертву он решил спрятать. Он затянул тело в лесные чащи, забросал ветками и ушел, будто ничего не произошло.

Тело Ирины обнаружили на том месте, на которое указал Дмитрий. Эксперты обнаружили многочисленные следы насилия — мужчина буквально разнес голову женщине. И причиной такой расправы стала ревность.

– Подозреваемый приревновал свою знакомую. Он совершил убийство по дороге в лесной посадке между селами с помощью деревянного древка от лопаты, который у него был всегда с собой, — рассказал заместитель руководителя полиции Ровенской области Сергей Крошко.

Мужчину уже арестовали, поэтому теперь жители Соломеевки и окрестных сел вздохнули с облегчением. Житель села, который несколько лет держал местных в страхе, находится в СИЗО.

Пожизненное лишение свободы Дмитрию пока не светит, так что он еще может вернуться в родное село. За убийство Ирины злоумышленник рискует попасть за решетку на 15 лет.