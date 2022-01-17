27-річну Ірину мешканці Соломіївки часто бачили у компанії ровесника – місцевого жителя Дмитра. Про чоловіка у селі ходила недобра слава. Сусіди розповіли, що він все своє життя лише те й робив, що крав.

Але в грудні Ірина раптово зникла. Востаннє її бачили, коли вона йшла зі своїм другом через ліс у сусіднє село. Проте жінку навіть не шукали, до поліції звертатися ніхто не став.

Після цього Дмитра, немов підмінили. Він подався на кладовище, де ні з того ні з сього розтрощив аж вісім могил.

Поліція кинулася його шукати, але вандал накивав п’ятами та заліг на дно. Як потім з’ясували сусіди, він переховувався у покинутих будинках.

Але дуже скоро чоловік припустився ще однієї помилки – викрав мопед у свого батька. Разом із двоколісним транспортом його затримали.

Вже у відділку Дмитро мовчати не став. Коли детально розповів про свою моторошну гулянку на цвинтарі, то почав розповідати, як вбивав Ірину.

У пориві люті Дмитро бив Ірину, поки вона не перестала дихати. Тоді свою жертву хлопець вирішив сховати. Він затягнув тіло у лісові хащі, закидав гіллям та пішов, ніби нічого не сталося.

Тіло Ірини знайшли на тому місці, на яке вказав Дмитро. Експерти виявили численні сліди насильства – чоловік буквально розтрощив голову жінці. І причиною такої розправи стали ревнощі.

– Підозрюваний приревнував свою знайому. Він здійснив вбивство дорогою у лісовій посадці між селами за допомогою дерев’яного держака від лопати, який у нього був завжди із собою, – розповів заступник керівника поліції Рівненської області Сергій Крошко.

Чоловіка вже заарештували, тож тепер мешканці Соломіївки та навколишніх сіл зітхнули з полегшенням. Житель села, який кілька років тримав місцевих у страху, нині перебуває в СІЗО.

Довічне позбавлення волі Дмитрові поки що не світить, тож він ще може повернутися в рідне село. За вбивство Ірини зловмисник ризикує потрапити за ґрати аж на 15 років.