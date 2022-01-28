ДБР проводить обшук у військовій частині, де служив 21-річний Артемій Рябчук

28 січня слідчі Держбюро розслідувань розпочали обшуки у військовій частині, де проходив службу Артемій Рябчук, підозрюваний у розстрілі нацгвардійців на Південмаші.

Невідкладний обшук проводиться у рамках досудового розслідування. Напередодні Артемій Рябчук отримав повідомлення про підозру за ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 408 (Дезертирство) та ст. 410 (Викрадення військовослужбовцем зброї і бойових припасів) КК України.

– Ми вивчаємо документи щодо порядку проходження та організації служби, роботи з особовим складом, роботи психологів відповідного підрозділу, що необхідні для всебічного та повного розслідування даного кримінального провадження, – йдеться у повідомленні.

Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

Стрілянина у Дніпрі

Про те, що у Дніпрі 21-річний нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв військовослужбовців з автомата Калашникова, стало відомо вранці 27 січня.

Внаслідок збройного нападу п’ятеро осіб загинуло, ще п’ятеро отримали тяжкі поранення. Після стрілянини нацгвардієць втік з території заводу Південмаш, однак здався правоохоронцям того ж дня.

З моменту затримання Артем Рябчук перебуває під вартою. У межах досудового розслідування він повинен пройти експертизу на визначення свого психічного стану.

Наразі слідство розглядає декілька версій, чому військовослужбовець влаштував стрілянину. Серед яких – можливі неуставні стосунки, цькування Артемія та бійка, яка трапилася у військовій частині декілька місяців тому.

Очільник МВС України Денис Монастирський наказав створити комісію з вивчення обставин, які могли зумовити такі дії підозрюваного.