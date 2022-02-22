Российские оккупанты 22 февраля около 12.30 в очередной раз обстреляли город Счастье в Луганской области. Один вражеский снаряд попал в трансформатор местной ТЭС.

На видео, снятом ГСЧС с дрона, видно яркое пламя на территории теплоэлектростанции.

По данным спасателей, после возгорания трансформатора разлилось масло и огонь перекинулся на соседний трансформатор.

Сейчас к месту пожара направляются 12 единиц спецтехники. Однако они могут заехать на территорию города только после прекращения обстрелов.

За несколько часов до этого глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай сообщил, что боевики попали в жилой дом в Счастье, обошлось без жертв, но спасатели ждут тишины, чтобы эвакуировать тех, кто в нем остался.

Несколько дней назад, 18 февраля, под вражеский обстрел на КППВ Счастье попала колонна с гуманитарной помощью от представителей Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

Гумкомвой в это время проходили оформление Госпогранслужбы.

Чудом никто из гражданских и состава Объединенных сил не пострадал.