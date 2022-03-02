У місті Житомир о 22.16 1 березня російські окупанти запустили ракету Калібр по базі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Проте потрапили вони по житловим будинкам у приватному секторі. Внаслідок обстрілу пошкоджено 10 приватних житлових будинків

У ДСНС станом на 7.00 2 березня повідомляють, що внаслідок удару по Житомиру загинуло двоє людей, 16 – отримали поранення.

– Врятовано 12 людей, з них шість дітей, яких рятувальники дістали з підвалів напівзруйнованих приватних будинків. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Інформація оновлюється, – заявили у прес-службі ДСНС.

Воюють проти немовлят: результати нічного обстрілу Житомира / 8 фотографий

Крім того, російські загарбники почали воювати вже з немовлятами. У Житомирі внаслідок ракетного удару російських військових постраждало пологове відділення.