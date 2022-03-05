Сбитый сегодня в небе над Черниговом российский истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на окраину частного сектора.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, из-за падения самолета произошло возгорание четырех частных домов и двух хозяйственных построек. Спасли два человека.

Кроме того, в результате падения самолета на территории частного сектора обнаружили три авиационные бомбы ФАБ-500. В настоящее время местное население эвакуируют. Тушение пожара продолжается.

Отметим, что российский Су-34 используется для точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.

В Оперативном командовании Север заявили, что каждая авиабомба весит 500 кг.

Ранее сообщалось, что в Чернигове был сбит российский бомбардировщик Су-34. Пилот успел катапультироваться.

5 марта украинские военные сбили российский военный вертолет.

По состоянию на 6.00 5 марта Россия на территории Украины потеряла 39 самолетов и 40 вертолетов.