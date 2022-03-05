Збитий сьогодні в небі над Черніговом російський винищувач-бомбардувальник Су-34 впав на околицю приватного сектору.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, через падіння літака сталося займання чотирьох приватних будинків та двох господарських будівель. Врятували двоє людей.

Крім того, внаслідок падіння літака на території приватного сектору виявили три авіаційні бомби ФАБ-500. Наразі місцеве населення евакуюють. Гасіння пожежі продовжується.

Зазначимо, що російський Су-34 використовується для точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях.

В Оперативному командуванні Північ наголосили, що кожна авіабомба важить 500 кг.

Раніше повідомляли, що у Чернігові збили російський бомбардувальник Су-34. Пілот встиг катапультуватись.

5 березня ЗСУ збили російський військовий гелікоптер.

Станом на 6.00 5 березня Росія на території України втратила 39 літаків та 40 вертольотів.