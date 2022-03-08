Сегодня спасатели завершили работы по поиску последнего человека, который оказался под завалами разрушенного админздания аэропорта Винница.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Винницкой области.

К сожалению, человек погиб. Таким образом количество жертв вражеского обстрела территории аэропорта возросло до десяти — шестеро гражданских и четверо военных.

Всего из-под завалов деблокировали 16 человек.

Среди жертв ракетных обстрелов есть работники невоенизированной пожарной команды данного объекта.

По состоянию на 7 марта было известно о девяти погибших.

По словам мэра Винницы Сергея Моргунова, ракеты по аэродрому выпустили из акватории Черного моря стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95мс или Ту-160.