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Факты / Происшествия

Число жертв обстрела аэропорта Винницы возросло до десяти

Марта Бондаренко редактор ленты
Число жертв обстрела аэропорта Винницы возросло до десяти

Сегодня спасатели завершили работы по поиску последнего человека, который оказался под завалами разрушенного админздания аэропорта Винница.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Винницкой области.

К сожалению, человек погиб. Таким образом количество жертв вражеского обстрела территории аэропорта возросло до десяти — шестеро гражданских и четверо военных.

Всего из-под завалов деблокировали 16 человек.

аэропорт Винница ДСНС аэропорт Винница ДСНС

Среди жертв ракетных обстрелов есть работники невоенизированной пожарной команды данного объекта.

По состоянию на 7 марта было известно о девяти погибших.

По словам мэра Винницы Сергея Моргунова, ракеты по аэродрому выпустили из акватории Черного моря стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95мс или Ту-160.

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Фото: ГСЧС

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