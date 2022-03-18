Утром в пятницу, 18 марта, российские войска нанесли ракетный удар по городу Краматорск (Донецкая область), в результате чего погибли люди.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Известно, что враг попал в жилой дом, а также в административное здание.

– Утром россияне нанесли ракетный удар по Краматорску. Попали в жилой дом и административное здание… Россияне не способны вести честную войну между армиями, поэтому продолжают цинично обстреливать гражданских, — подчеркнул Кириленко.

Он уточнил, что сейчас известно о гибели двух человек в результате ракетного обстрела. Еще шесть человек получили ранения.

Другие подробности пока выясняются.

Войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску: есть погибшие и раненые / 7 фотографий

Как известно, полномасштабная война в Украине длится уже 23-й день. Путинские войска не прекращают обстрелы населенных пунктов Украины. Так, сегодня враг обстрелял жилой квартал в Подольском районе Киева. В результате обстрела загорелся 5-этажный жилой дом: травмы получили четыре человека, к сожалению, один человек погиб.

Кроме того, российские войска сегодня нанесли удар по территории в районе Львовского аэропорта. Несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу.

А в Харькове путинские войска разрушили здание УНИ Институт государственного управления Харьковского национального университета им. В.Н. Корзина. Ракета армии РФ попала в здание учебного заведения.

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Источник: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко