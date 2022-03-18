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Факты / Происшествия

Войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску: есть погибшие и раненые

Юлия Соколова редактор ленты
Ракетний удар РФ по Краматорську

Утром в пятницу, 18 марта, российские войска нанесли ракетный удар по городу Краматорск (Донецкая область), в результате чего погибли люди.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Известно, что враг попал в жилой дом, а также в административное здание.

– Утром россияне нанесли ракетный удар по Краматорску. Попали в жилой дом и административное здание… Россияне не способны вести честную войну между армиями, поэтому продолжают цинично обстреливать гражданских, — подчеркнул Кириленко.

Он уточнил, что сейчас известно о гибели двух человек в результате ракетного обстрела. Еще шесть человек получили ранения.

Другие подробности пока выясняются.

Обстріл Краматорська
Обстріл Краматорська
Обстріл Краматорська
Обстріл Краматорська
Обстріл Краматорська
Обстріл Краматорська
Обстріл Краматорська
Обстріл Краматорська
Обстріл Краматорська
Обстріл Краматорська
Обстріл Краматорська
Обстріл Краматорська
Обстріл Краматорська
Обстріл Краматорська
Войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску: есть погибшие и раненые / 7 фотографий

Как известно, полномасштабная война в Украине длится уже 23-й день. Путинские войска не прекращают обстрелы населенных пунктов Украины. Так, сегодня враг обстрелял жилой квартал в Подольском районе Киева. В результате обстрела загорелся 5-этажный жилой дом: травмы получили четыре человека, к сожалению, один человек погиб.

Кроме того, российские войска сегодня нанесли удар по территории в районе Львовского аэропорта. Несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу.

А в Харькове путинские войска разрушили здание УНИ Институт государственного управления Харьковского национального университета им. В.Н. Корзина. Ракета армии РФ попала в здание учебного заведения.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине

Источник: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко

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